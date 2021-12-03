3 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что белорусский президент Александр Лукашенко сделал непростительную вещь — объявил о готовности побывать в Крыму.

Мирослава Романенко, , 12:19 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко сделал непростительную вещь — объявил о готовности побывать в Крыму. Об этом 2 декабря заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv.

Крымский мост из космоса Иван Шилов © ИА REGNUM

Назвав слова Лукашенко только штрихом к общей картине неблагополучия, украинский дипломат заявил, что глава Белоруссии, «по сути, сжёг все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины».

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Заявление главы МИД Украины обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и «Наш». Также заявление Дмитрия Кулебы обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «Первый независимый» и на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Многие напомнили о том, что Киев закупает электроэнергию у Белоруссии.

«И что?.. Мосты сожгли, электроэнергию брать не будут теперь? Или это другое?» — спросила Ирина.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Великий стратег», — иронизирует Лидия.

«Битум белорусский сожги, пожарник», — смеется «АА».

"Ага. Вместе с дизелем», — ответил ему L. A.

«Более проукраинской страны, чем Беларусь, до прошлого года не было. Пока наши идиоты не стали подмахивать европейцам и американцам. Ну, подмахнули… Вот первые ягодки…» — отметил L. A.

«Походу, пора свечки покупать…» — пишет Андрей.

«А мнение Кулебы когда стало мнением всех жителей Украины?» — спросил Вася.

«Это ты и твой… шеф (Владимир Зеленский. — М. Р.)… сами виноваты в этом. Лукашенко сохранял нейтралитет, а вы, марионетки, начали гавкать на него. Я бы на его месте остановил бы ГСМ, нефть, электрику и другие продукты и технику, чтобы вы… осознали свою некомпетентность», — отреагировал Кирилл.

«А разве они не были сожжены, когда Украина влезла во внутренние дела Республики Беларусь, и непризнанием Лукашенко?» — поинтересовался Андрей И.

«И Украина до сих пор получает электричество с «враждебной» территории? Позор», — написал sunwind.

«Нельзя так говорить. Бацька может рассердиться и электрику отключить Украине. Через пару недель страна вернётся в каменный век. И войны не надо будет», — отметил Asgard 77.

«А клоун украинский (Владимир Зеленский. — М. Р.) не диктатор?..» — поинтересовался один из комментирующих.

«Кулеба, вы сами все сожгли, когда вмешались в дела чужого государства», — подчеркнул NaSi.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Кому хуже будет?» — спросил Валентин Х.

«Ломать — не строить», — добавил Александр П.

«Что, электричество уже не нужно?» — поинтересовалась Дарья К.

«Бацька… в гробу их видел… с их заявками и санкциями…» — пишет Николай Ч.

«Уже со всеми соседями разо*рались, клоуны», — не выдержал Сергей С.

«Кулеба своими высказываниями столько сделал вреда для Украины, что и не снилось. По-моему, его задача — угробить внешние отношения со всеми, кроме США», — подытожил Виктор Л.

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