Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM В Ленинградской области продолжает снижаться суточная выявляемость заражённых коронавирусной инфекцией — 364 человек за прошедший день получили положительный результат теста на COVID-19, что на семь человек меньше, чем за сутки до этого. При этом выписаны по выздоровлению с больничного были 411 пациентов из ранее заболевших. Об этом 3 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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Наибольшее число новых инфицированных выявлено, как и ранее, в крупных населенных пунктах Ленобласти, таких как Кириши (26), Всеволожск (24), Тихвин (17), Гатчина (14), Кингисепп (13), Подпорожье (12), Тосно (11), Сланцы (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразился, по официальным данным, 91 581 человек. Из них 72 684 человек уже выздоровели. Умерло 2809 пациентов с COVID-19, в том числе два летальных случая были зарегистрированы за прошедший день, что на три меньше чем сутками ранее.

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