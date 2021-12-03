Симферополь, , 11:45 — REGNUM На полигонах Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России на полуострове Крым начались учения с подразделениями морской пехоты. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ЧФ.

Военные учения Mil.ru

«Более 500 военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота прибыли в полигоны боевой подготовки, расположенные на Крымском полуострове», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе маневров указанные подразделения будут заниматься огневой подготовкой и вождением; выполнят боевые стрельбы по мишеням из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов; а механики-водители отработают приемы вождения по преодолению препятствий при движении по пересеченной местности и морскому побережью.

Также добавляется, что названные учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ на зимний период обучения 2022 учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в течение ближайших двух месяцев военные России и Белоруссии в два этапа проведут учения на границе республики с Украиной.