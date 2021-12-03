Воронеж, , 11:45 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 749 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 декабря. Сутками ранее, 2 декабря, сообщалось о 744 новых пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено уже 179 488 случаев заражения. Выздоровевшими после коронавируса признаны 126 131 воронежец, за последние сутки выписаны 463 человека.

Число умерших от COVID-19 воронежцев достигло 9 024 человек, это на 59 летальных исходов больше, чем значилось в статистике на утро 2 декабря. По данным федеральной статистики, в регионе скончались 5 889 человек с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, в том числе 40 человек — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании оперштаба 2 декабря власти заявили о стабилизации ситуации и существенном снижении уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.