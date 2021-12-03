Красногорск, , 11:46 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 3 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1813 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 338 случаев меньше аналогичного показателя 2 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1475 человек, а днем ранее — у 2008 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 3 декабря в России было выявлено 32 930 новых случаев заражения коронавирусом.

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