Ярославль, , 11:51 — REGNUM В Ярославль 6 декабря приедет лидер политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Сергей Миронов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь бюро Совета регионального отделения партии, депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

Сергей Миронов Mironov.ru

Ожидается, что Сергей Миронов в Ярославле встретится с врио губернатора Михаилом Евраевым.

«Сергей Миронов хочет познакомиться с врио губернатора. Обсудить формат дальнейших взаимоотношений. Миронов сам изъявил желание встретиться, Михаил Евраев подтвердил», — рассказал Анатолий Каширин корреспонденту ИА REGNUM.

Также в ходе визита запланирована встреча на одном из предприятий города. После этого лидер «эсеров» встретится с активом и сторонниками партии в гостинице «Royal». На встрече будет обсуждаться вопрос предстоящих выборов в муниципалитет Ярославля. Некоторые из кандидатов также встретятся с Сергеем Мироновым.

Интерес Сергея Миронова к Ярославской области понятен — на последних выборах в Госдуму оба одномандатных округа в регионе выиграли представители «Справедливой России».