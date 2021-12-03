Москва, 3 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. При покупке хлеба стоит отдать предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённых витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Хлеб такого состава восполняет от 20% до 75% суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах. Покупать хлеб нужно только в магазинах, где созданы условия для его реализации, внимательно читая этикетку на упаковке.

В ведомстве отметили, что регулярный прием хлеба с пищей имеет и физиологический смысл и положительно воздействует на работу пищеварительного тракта. Хлеб содержит много полезных веществ, которые необходимы организму.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России доля хлеба, соответствующего всем требованиям действующего законодательства, достигает почти 86%.

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