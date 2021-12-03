Багдад, , 11:42 — REGNUM Победившее на парламентских выборах в Ираке «Садристское движение» назвало условие по формированию нового правительства страны. Об этом 3 декабря сообщает официальный телеканал Al-Sumariya.

Флаг Ирака Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

По данным журналистов, глава движения Муктада ас-Садр провёл встречи с представителями нескольких политических партий, в ходе которых обнародовал ряд требований и обсудил их возможное включение в коалиционное правительство.

Как заявил официальный представитель движения Ахмед аль-Мутаири, партии, желающие вступить в коалицию, должны передать оружие властям страны и привлечь коррупционеров к ответственности.

«Позвольте нам отправить послание с любовью и извинениями религиозным авторитетам и народу. Давайте создадим правительство национального политического большинства, чтобы спасти Ирак», — заявил аль-Мутаири.