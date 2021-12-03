Кишинёв, 3 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Кандидат в мэры молдавского города Бельцы от партии «Шор» Марина Таубер обратилась в Апелляционную палату, чтобы обжаловать решение Центризбиркома республики отстранить её от участия в выборах. Об этом, как передаёт газета Adevarul, она сообщила журналистам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Известно, что вопрос будет рассматривать судья Владислав Клима. В 2020 году тогдашний президент Молдавии Игорь Додон назначил его главой Апелляционной палаты, но в сентябре 2021 года ставшая президентом Майя Санду отменила этот указ.

Решение ЦИК отстранить Таубер от выборов 3 декабря также рассмотрит городской суд в Бельцах. Дело поручили судье Наталье Косташ.

Напомним, Таубер в первом туре голосования набрала 47,9% голосов. На втором месте независимый кандидат, бывший вице-мэр Николай Григоришин, который набрал 20,9% голосов. Представляющий правящую партию «Действие и солидарноть» Борис Макоч получил 14%. После победы Таубер ЦИК призвал городской суд аннулировать её участие в выборах. В Центризбиркоме обвиняют её в превышении расходов на избирательную кампанию при покупке еды для членов избирательного штаба.