Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 31 летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 21 женщина в возрасте от 56 до 90 лет и 10 мужчин в возрасте от 67 до 89 лет. У всех ковид-пациентов были хронические заболевания.

Число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 8 832 человек.

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