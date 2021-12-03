Минск, 3 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Персональные санкции Европейского союза и Великобритании, введённые против представителей белорусских СМИ, являются проявлением цензуры. Об этом заявили в министерстве информации Белоруссии 3 декабря.

zt16.ru Санкции

Читайте также: Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии

В ведомстве подчеркнули, что с возмущением восприняли новости о введении ЕС и Соединённым Королевством новых ограничительных мер.

«Причём в этот раз недопустимая практика ограничительных мер и давления помимо руководителей государственных медиа была распространена и на простых журналистов», — отмечается в заявлении ведомства.

В министерстве считают, что «тем самым европейские власти продолжили и без того плохо скрываемый курс на нивелирование общепризнанных стандартов журналистики и укоренение цензуры».

Ранее по теме: МИД Белоруссии с трудом понимает ЕС и призывает его одуматься

«Подобное сведение счётов с неугодными коллективному Западу средствами массовой информации суверенного государства лишь подчеркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании в отношении провозглашаемых ими принципов свободы слова и выражения мнений», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Евросоюз ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. В список включены 17 физических лиц и 11 организаций. Таким образом, общее число фигурантов персональных санкционных списков ЕС по Белоруссии возросло до 183 физических лиц и 26 организаций.