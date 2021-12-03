Москва, , 11:57 — REGNUM Рэпер Гуф выпустил клип на песню «Маятник». Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube 3 декабря.

Алексей Долматов Alina Platonova

Помимо Гуфа записи песни и клипа на неё принял участие рэпер C4. Видео доступно на YouTube-канале WOW TV со2 декабря 2021 года.

Добавим, что клип на трек «Маятник» за несколько часов посмотрели более 50 тыс. пользователей. Более 3 тыс. из них поставили ролику отметку «мне нравится».

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