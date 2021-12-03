Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Екатеринбургские переписчики пожаловались на то, что им до сих пор не выплатили зарплату. Об этом сообщают СМИ.

ИА REGNUM Деньги

Всероссийская перепись населения завершилась 14 ноября, однако зарплату переписчики из Екатеринбурга пока не получили. Теперь они ждут ответа на свое обращение к врио руководителя Свердловскстата Антонине Перуновой, сообщает E1.RU cо ссылкой на одного из переписчиков.

По словам мужчины, зарплату в размере 18,6 тысяч рублей ему должны были выплатить 29 ноября. Жалоб и нареканий на его работу не поступало.

В Свердловскстате журналистам сообщили, что деньги за свой труд переписчики получат в положенные сроки, а именно, в течение десяти дней с момента приемки всех работ.

Отметим, Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В Свердловской области опрашивали местных жителей 7846 переписчиков.