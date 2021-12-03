Москва, 3 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Согласно исследованию Межрегиональной благотворительной общественной организации «Кожные и аллергические болезни», более 62,8% пациентов с диагнозом «тяжелый, рецидивирующий распространенный псориаз» не знают, что они могут получить инвалидность, а вместе с ней медицинскую помощь с применением самых современных методов терапии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Здравоохранения РФ

Также результаты опроса показали, что в 2021 году почти половина опрошенных (48%) с заболеваниями кожи не смогли попасть к профильному врачу и 39% не смогли пройти лечение в стационаре в период пандемии. Большинство (93,8%) пациентов c тяжелым и среднетяжелым псориазом заявили, что лечащий врач не направлял их на медико-социальную экспертизу для рассмотрения вопроса о присвоении инвалидности в связи с псориазом и/или псориатическим артритом.

«Мы видим, что псориаз — одно из наиболее распространенных заболеваний, относящихся к аутоиммунным или иммуновоспалительным заболеваниям. Почти каждый больной по истечении времени при неэффективной терапии псориаза может получить осложнение псориатический артрит, который, в свою очередь, при отсутствии эффективного лечения с высокой долей вероятности инвалидизирует пациентов. Такие осложнения могут быть у каждого пятого больного. Если мы проанализируем траты государства, которое оно несет на лечение больных, то сможем увидеть, что косвенные затраты, связанные с заболеванием, являются одними из самых больших. Косвенные потери формируются из затрат государства на выплаты по инвалидизации, на временную нетрудоспособность, на смертность», — рассказал Руслан Древаль, директор «Центра Социальной Экономики».

В РФ, согласно сведениям об инвалидности вследствие псориаза, среди взрослого и детского населения на 01.12.2021 зарегистрировано всего 11 311 человек (как взрослых, так и детей).

В ходе обсуждения в рамках круглого стола, проходившего в Общественной палате РФ 2 декабря 2021 года, одна из участниц дискуссии, пациентка из Республики Татарстан, болеющая псориазом с 2009 года с поражением кожи 75−80% сообщила, что ей не удается получить хотя бы направление на медико-социальную комиссию, и в качестве основного аргумента к отказу терапевт привела тот факт, что женщина «еще может ходить и себя обслуживать, поэтому ей инвалидность не полагается».

Другой участник обсуждения, 34-летний пациент из Краснодарского края, наблюдающийся в краевом КВД региона, несмотря на многолетние усилия (болеет с 2007 года), получает отказ на бесплатное обеспечение дорогостоящими препаратами по той причине, что он пока не имеет статус «инвалид» и может самостоятельно передвигаться.

Пациенты с псориазом имеют право на установление инвалидности в соответствии с приказом Министерства труда и социального развития РФ от 27.08.2019 №585н. По словам Олеси Мишиной, руководителя общественной организации «Кожные и аллергические болезни», действующее на сегодняшний день нормативное регулирование процессов установления и продления статуса «инвалид» для пациентов с псориазом и псориатическим артритом не отражают полностью особенностей терапии и течения данного заболевания в соответствии с существующей практикой и клиническими рекомендациями, что приводит к ограничению прав граждан на получение необходимой социальной помощи.

Об этом сообщает Межрегиональная благотворительная общественная организация «Кожные и аллергические болезни».