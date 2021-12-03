Рыбинск, Ярославская область, 3 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Рыбинске на территории промзоны планируют создать арт-кластер. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Rybinsk.ru Завод «Мега-Пак»

Открыть творческие пространства могут за Волгой, на территории пустующих заводских помещений, которые купило ООО «Мега-пак», занимающееся производством полиэтиленовой плёнки. Под работу занята только часть помещений. Арт-пространство могут разместить в промышленных цехах, стоящих вдоль реки.

«На территории арт-кластера могут разместиться новые виды досуга, которых еще нет в городе. Это может быть студия популярных сегодня во многих городах ирландских танцев, по которым проходят школьные фестивали и российские соревнования. Площадка для киберспорта, крытый скалодром, круглогодичный скейт-парк, место встречи музыкантов, художников, литераторов. Направлений для развития творческой площадки может быть много», — говорят в пресс-службе администрации Рыбинска.

Для оформления въездной зоны фирма хочет провести конкурс молодых архитекторов и дизайнеров. Ранее городские власти уже сотрудничали с «Мега-пак», проведя в октябре 2021 года фестиваль уличного искусства.