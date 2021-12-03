В ФРГ оценили перспективы сотрудничества с Россией
Берлин, 3 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Власти Германии хотят торговать и сотрудничать с Россией, однако вопросы безопасности партнеров в Восточной Европе важнее. Об этом заявил лидер Свободной демократической партии ФРГ Кристиан Линднер, который может возглавить министерство финансов ФРГ.
По его словам, в Берлине с обеспокоенностью наблюдают за действиями России, в том числе на границе с Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо использовать все возможности для диалога с Россией, страны — члены НАТО требуют транспарентности в том, что касается передвижения российских войск.
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