Берлин, 3 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Власти Германии хотят торговать и сотрудничать с Россией, однако вопросы безопасности партнеров в Восточной Европе важнее. Об этом заявил лидер Свободной демократической партии ФРГ Кристиан Линднер, который может возглавить министерство финансов ФРГ.

Petra B. Fritz Германия

По его словам, в Берлине с обеспокоенностью наблюдают за действиями России, в том числе на границе с Украиной.

«Все должны знать, что мы хотим сотрудничества и торговли с Россией, но в случае сомнений интересы безопасности наших партнеров и друзей в Восточной Европе и уважение международного права для нас важнее», — сказал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо использовать все возможности для диалога с Россией, страны — члены НАТО требуют транспарентности в том, что касается передвижения российских войск.

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