Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, 3 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. На архипелаге Земля Франца-Иосифа почти полностью растаял полуостров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национального парка «Русская Арктика».

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«Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции. Карта этого острова была составлена в середине прошлого века, и теперь она устарела», — рассказал директор нацпарка Александр Кирилов.

В связи с климатическими изменениями очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются. По мнению сотрудников нацпарка на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий.

Как сообщало ИА REGNUM, вечную мерзлоту будут мониторить по поручению Путина.