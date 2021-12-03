Сеул, 3 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Национальное собрание (парламент) Южной Кореи приняло 3 декабря государственный бюджет на 2022 год. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Согласно опубликованным данным, бюджет страны на следующий год составит 607,7 трлн вон (~$516,3 млрд), что является самым большим бюджетом в истории страны.

Известно, что за принятие бюджета проголосовали 159 депутатов, против принятия выступили 53 депутата, воздержались от ответа — 24 депутата.

Утверждение бюджетного законопроекта произошло на следующий день после установленного законом крайнего срока, поскольку переговоры между представителями правящей Демократической партии «Тобуро» и основной оппозиционной партии «Сила народа», которые согласовали увеличение бюджета на 3,3 триллиона вон (~$2,8 млрд), вызвали задержку в работе министерства планирования и финансов.