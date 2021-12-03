Москва, 3 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Период повышенных цен на кофе может продлиться два-три года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал информацию о том, что стоимость поставок кофе поднялась до максимальных показателей за последние десять лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

«Как показывает анализ прошлых похожих ситуаций на рынке кофе (сейчас цены даже в номинальном исчислении остаются ниже уровней 2011 и 1997 годов), период таких цен может продлиться два-три года. Но в итоге динамика будет зависеть от скорости восстановления производства, — сказал Терновский. — Цена кофе в России последние пять лет была стабильной, колеблясь около отметки 1000 рублей за килограмм. При этом цена самих кофейных зерен составляла в среднем не более 30% от розничной цены кофе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее удорожание логистики и рост расходов на упаковку назвали одной из причин повышения цен на кофе.