Красноярск, 3 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 36 человек. Об этом сообщили 3 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Измерение кислорода в крови

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За всё время в Красноярском крае умерли 7595 пациентов с коронавирусом, уточнили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 774 носителя коронавируса (154 858 за весь период). Выздоровели 725 человек (138 361).