В Сочи создали рабочую группу из-за ареста земель нацпарка
Краснодар, 3 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Межведомственная рабочая группа создана в связи с наложением ареста на земельные участки, которые ранее входили в Сочинский национальный парк. Об этом стало известно 2 декабря, сообщила в пресс-службе администрации Сочи.
В состав группы вошли представители Росреестра, Росимущества, представителей органов власти, надзорных органов, и инициативных групп граждан.
Речь идёт о территории Сочинского национального парка, на которой ещё в 1990—2000-х годах были сформированы земельные участки, права были зарегистрированы на третьих лиц. В результате значительная часть лесного массива на данных участках уничтожена, однако около 3,5 тыс. участков — на площади более 2,3 тыс. га — все еще покрыты лесом и представляют природную ценность.
Как сообщили в мэрии, в правовой департамент администрации Сочи уже обратились более 60 горожан. Также открыта профильная горячая линия — обратиться можно по телефону +7−988−186−20−59.
Как сообщало ИА REGNUM, всего под арест попало более 11 тысяч земельных участков площадью около пяти тысяч гектаров, незаконно выведенных из состава Сочинского национального парка. Участки выводились из федеральной собственности с 1998 года по подложным документам.