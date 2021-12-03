Краснодар, 3 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Межведомственная рабочая группа создана в связи с наложением ареста на земельные участки, которые ранее входили в Сочинский национальный парк. Об этом стало известно 2 декабря, сообщила в пресс-службе администрации Сочи.

SKaS Осень в Сочинском национальном парке. Окрестности Красной Поляны

В состав группы вошли представители Росреестра, Росимущества, представителей органов власти, надзорных органов, и инициативных групп граждан.

Речь идёт о территории Сочинского национального парка, на которой ещё в 1990—2000-х годах были сформированы земельные участки, права были зарегистрированы на третьих лиц. В результате значительная часть лесного массива на данных участках уничтожена, однако около 3,5 тыс. участков — на площади более 2,3 тыс. га — все еще покрыты лесом и представляют природную ценность.

«В настоящее время ведется следствие, возбуждено уголовное дело. Арест наложен на 3452 лесопокрытых земельных участка. Это обеспечительная мера с целью сохранить лесной массив. Речи о сносе капитальных строений не идет. Лица, чьи участки попали под ограничения, вправе обратиться за пояснениями в УВД или прокуратуру. Каждому обращению будет дана надлежащая оценка, а заявителям даны необходимые разъяснения», — пояснил заместитель прокурора города Сочи Юрий Салютин.

Как сообщили в мэрии, в правовой департамент администрации Сочи уже обратились более 60 горожан. Также открыта профильная горячая линия — обратиться можно по телефону +7−988−186−20−59.

«С одной стороны, мы видим необходимость соблюдения природоохранного законодательства и экологических норм, сохранения национального достояния — Сочинского нацпарка. С другой стороны, видим реальные проблемы людей, на чьи земли наложен арест, которые стали заложниками такой юридической коллизии, будучи добросовестными приобретателями», — подчеркнул советник губернатора Краснодарского края, председатель краевого Совета по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, всего под арест попало более 11 тысяч земельных участков площадью около пяти тысяч гектаров, незаконно выведенных из состава Сочинского национального парка. Участки выводились из федеральной собственности с 1998 года по подложным документам.