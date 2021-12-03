Москва, 3 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России ограничит рост экономики РФ в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил научный сотрудник института «Центр развития» ВШЭ Николай Кондрашов. Так он прокомментировал тот факт, что Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП РФ в 2022 году.

Всемирный банк

«Решение ВБ снизить оценку роста ВВП РФ в 2022 году выглядит обоснованным. Стабилизация уровня экономической активности в III квартале, вынужденное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, сравнительно медленные темпы вакцинации, появление новых штаммов коронавируса ограничат рост экономики как в 2021, так и в 2022 году, — сказал Кондрашов. — Новые параметры прогноза ВБ теперь почти полностью совпадают с результатами консенсус-прогноза Института «Центр развития» НИУ ВШЭ: 4,3% и 2,5% прироста российского ВВП в 2021 и 2022 годах соответственно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ до 2,4% в 2022 году.