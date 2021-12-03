Ульяновск, 3 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируется взять в кредит 100 млн рублей на создание пятой очереди индустриального парка в ПОЭЗ «Ульяновск». Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является акционерное общество «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск». Речь идёт об оказании услуг по предоставлению кредита (открытие возобновляемой кредитной линии) в размере 100 млн рублей.

«С целью привлечения заёмных средств на создание объекта недвижимого имущества «Индустриальный парк 5 очередь», а также сделки, связанной с заключением договора залога», — говорится в сообщении.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 36 млн рублей с учётом НДС 20%.

Аукцион назначен на 20 декабря. Кредитные услуги при заключении контракта будут оказываться до 31 декабря 2024 года.