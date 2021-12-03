Вашингтон, 3 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Сети появился постер мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака». Изображение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте серии фильмов «Ледниковый период».

Цитата из м/ф «Ледниковый период 2: Глобальное потепление». реж Карлос Салдана. 2006. США Ледниковый пероид. Белка

https://twitter.com/IceAge/status/1466421912326885376

На постере изображён ласка Бак — он появлялся в третьей и пятой оригинальной серии мультфильмов «Ледниковый период». Премьера спин-оффа состоится 28 января 2022 года на платформе Disney Plus.

Ранее компания Disney опубликовала трейлер «Ледникового периода: Приключения Бака». В ролике помимо Бака также были показаны главные герои оригинального мультфильма — все они вернутся в Подземный мир, населённый динозаврами.