Москва, 3 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России объявил аукцион на создание комплексной системы обеспечения информбезопасности системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». За первую очередь работ готовы заплатить более 1,6 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM IT

Победителя определят 14 декабря 2021 года. Максимальная цена контракта составит 1 626 740 351,6 рубля, которые оплатят из средств ПФР в пределах лимитов, определенных на 2021−2023 годы. В техчасти документации уточняется, что протокол предварительных автономных испытаний должен быть подписан не позднее 30 марта 2023 года.

В рамках первой очереди будет создано 11 систем, в том числе базовые реестры сферы соцобеспечения, система фронт-офиса, витрина взаимодействия с гражданами, а также витрина для страхователей/юридических лиц, система единого контакт-центра и другие.

Напомним, в октябре 2021 года ПФР также подписал контракт на 62,2 млн рублей. По нему компания-победитель должна будет усовершенствовать программное обеспечение для федерального реестра инвалидов.