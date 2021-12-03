Пенсионный фонд РФ объявил IT-тендер на 1,6 млрд рублей
Москва, 3 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России объявил аукцион на создание комплексной системы обеспечения информбезопасности системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». За первую очередь работ готовы заплатить более 1,6 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Победителя определят 14 декабря 2021 года. Максимальная цена контракта составит 1 626 740 351,6 рубля, которые оплатят из средств ПФР в пределах лимитов, определенных на 2021−2023 годы. В техчасти документации уточняется, что протокол предварительных автономных испытаний должен быть подписан не позднее 30 марта 2023 года.
В рамках первой очереди будет создано 11 систем, в том числе базовые реестры сферы соцобеспечения, система фронт-офиса, витрина взаимодействия с гражданами, а также витрина для страхователей/юридических лиц, система единого контакт-центра и другие.
Напомним, в октябре 2021 года ПФР также подписал контракт на 62,2 млн рублей. По нему компания-победитель должна будет усовершенствовать программное обеспечение для федерального реестра инвалидов.