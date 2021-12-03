Москва, 3 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Одна из причин, которая обеспечивает рост мировых цен на кофе — это удорожание логистики и рост расходов на упаковку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

josealbafotos Кофе

«На мировые цены кофе в значительной степени повлияла ситуация в Бразилии, где сошлись сразу несколько неблагоприятных факторов: погодные условия (засуха и высокие температуры в период цветения и завязывания плодов); малопроизводительная стадия цикла значительной части кофейных деревьев, а также активный прунинг (подрезка — прим. ИА REGNUM) после хорошего урожая прошлого года. Сокращение мирового производства произошло на фоне расширения потребления, что также не могло не вызвать рост цен. Кроме того, на мировую торговлю кофе, как и другими продовольственными товарами, влияет удорожание логистики — возросшие транспортные расходы — и затрат на упаковку», — сказал Терновский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России розничные цены на кофе будут расти медленно, постепенно догоняя оптовые.