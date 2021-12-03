Минск, , 11:26 — REGNUM Намеченный на 3 декабря вывозной рейс для нелегальных мигрантов из Минска в Багдад отменен. Об этом 3 декабря сообщили в минском аэропорту.

Самолет terribl

«Сегодняшний рейс в Багдад отменен. По поводу завтра — это предварительная информация, потому что все очень быстро меняется. Лучше всего уточнять у авиакомпании», — приводит слова представителя воздушной гавани Минска Sputnik Беларусь.

При этом отмечается, что в расписании рейсов аэропорта на 4 декабря появился рейс в Эрбиль, который должен приземлиться в Минске в субботу в 15.45 (совпадает с мск) и вылететь в 16.45 в этот же день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и ЕС потребовали от Минска прекратить «организацию незаконной миграции».