Калуга, , 11:42 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 215 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 декабря. Днём ранее, 2 декабря, в регионе было зарегистрировано 207 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 59 804 человек, 56 123 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1051 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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