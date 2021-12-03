Курск, , 11:26 — REGNUM В Курской области 3 декабря зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 77 тыс. 416 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 63 тыс. 632 пациента, в том числе 255 — за последние сутки.

Скончался 1821 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.