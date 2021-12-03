Москва, , 11:24 — REGNUM В ходе заседания страны ОПЕК+ 2 декабря остались верными своему плану и подтвердили увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в день в январе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Nstitutolula.org

«В рамках первоначальной реакции нефть обвалилась к новым минимумам, впервые с августа нарушив целостность уровня $66 за баррель. Впрочем, покупатели быстро подхватили фьючерсы и отправили выше $70.

Сегодня, 3 декабря, на утренних торгах нефть марки Brent попыталась продолжает подъем, однако недавнее угасание бычьего импульса не позволяет рассчитывать на устойчивое развитие процесса восстановления.

Альянс несколько смягчил свое решение сопроводительными комментариями о готовности в любой момент пересмотреть темпы наращивания производства, если того потребует ситуация с новым штаммом коронавируса.

Эта ремарка во многом подпитала технический отскок от многомесячных минимумов. Однако риски никуда не исчезли и продолжают довлеть над рынком, причем как в фундаментальном, так и техническом аспектах.

На недельных графиках картина выглядит еще плачевнее — Brent завершает в минусе уже седьмую неделю подряд и еще далека от уровней перепроданности, что говорит о наличии потенциала дальнейшего падения, особенно на фоне роста случаев заражения новым штаммом «Омикроном».

До конца дня дополнительное давление на котировки черного золота способен оказать ключевой отчет по занятости в США. Если цифры окажутся сильными, у Федрезерва появится еще один значимый аргумент в пользу ускорения нормализации денежно-кредитной политики, что надавит на рисковые активы, включая нефть.

Иными словами, нет никаких гарантий завершения недели над уровнем $70, и нижняя граница расширенного диапазона остается в фокусе внимания игроков», — пояснил эксперт.

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