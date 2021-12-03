Пермь, , 11:24 — REGNUM В Пермском крае в выходные дни (4−5 декабря) ожидаются мощные снегопады и сильные морозы. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Мороз

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Днем 4 декабря южные и центральные районы региона края окажется в теплом секторе циклона. Осадки будут небольшими, во второй половине дня значительно потеплеет и возможен температурный рекорд.

Северную часть края, напротив, накроют сильные снегопады и морозы. За шесть-восемь часов может выпасть 20−25% месячной нормы осадков (до 15 мм). Снегопады такой интенсивности вообще нехарактерны для календарной зимы, и случаются обычно весной или осенью.

Утром 5 декабря прогнозируют отрицательные температуры воздуха. На дорогах образуется гололедица. Днем на территорию региона начнется вторжение арктического антициклона. Резко похолодает. До Перми мороз доберется к вечеру. Температура воздуха понизится в Перми до −12…−14˚С, а на северо-западе края до — 20˚С.