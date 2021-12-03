Москва, , 11:24 — REGNUM Для поддержки бизнеса в РФ лучше снижать прямые налоги, а не косвенные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявила старший научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Светлана Патель.

Подсчёт налогов Pixabay.com

«Если же говорить о поддержке бизнеса, то более эффективно снижать прямые налоги, а не косвенные. Как показывают исследования МВФ и других международных институтов, а также и РАНХиГС, прямые налоги менее нейтральны и оказывают большее влияние на деятельность предприятий, — сказала Патель. — Дело в том, что косвенные налоги перекладываются на последующие звенья производственной цепочки и в итоге на потребителя, в то время как прямой налог (например налог на прибыль, но также сюда можно отнести и социальные взносы, которые очень близки к налогам на фонд оплаты труда) компании платят сами».

Кроме того, как отметила Патель, косвенные налоги лучше администрируются.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Патель объяснила, надо ли в РФ снижать налоги в условиях борьбы государства с пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: Опустятся ли в РФ цены, если власти согласятся понизить НДС?