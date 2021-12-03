Челябинск, , 11:23 — REGNUM В Челябинске с водителя взыскана компенсация морального вреда за ДТП, которое было совершено 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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Решение вынес Ленинский районный суд. Оно было принято в интересах местной жительницы, которая потеряла в той аварии свою дочь. Виновник трагедии был осуждён к условному сроку наказания.

По данным прокуратуры, в сентябре 2001 года гражданин управлял машиной «Тойота Королла». Будучи пьяным, на скорости почти 100 100 км/ч он сбил двоих молодых людей и девушку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Суд обязал виновника уплатить заявительнице 800 тыс. рублей. Это решение пока не вступило в силу.