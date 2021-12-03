Москва, 3 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Если в настоящее время власти РФ пойдут на понижение НДС, то это приведет к проблемам с наполнением бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявила старший научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Светлана Патель. Так она прокомментировала рассуждения министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что понижение налогов не приведет к уменьшению инфляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«Снижение налогов — это снижение доходной части бюджета. И если сейчас, в условиях роста государственных расходов, в том числе на борьбу с коронавирусом, начать снижать налоги, это предсказуемо приведет к проблемам с наполнением бюджета и финансированием его расходных статей, — сказала Патель. — С оценкой главы Минфина вполне можно согласиться, потому что в российской практике, когда происходит снижение косвенных налогов (таких как НДС), это почти никак не отражается на ценах потребительских товаров. У производителей просто появляется дополнительная маржа, которую они оставляют себе. Поэтому, если снизить НДС, это будет означать скорее поддержку предприятий, нежели снижение цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ инфляция в большей степени зависит от косвенных налогов, нежели от прямых.