Стокгольм, 3 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Поздним вечером 2 декабря газета Aftonbladet смогла подтвердить информацию о том, что лидер «Левых» Нуши Дадгостар нажала тревожную кнопку у себя дома, после чего полиция немедленно поспешила к дому политика, где прогнала пьяную женщину с лестничной клетки Дадгостар.

Vansterpartiet.se Нуши Дадгостар

«Мы никогда не комментируем вопросы безопасности», — заявила изданию Мария Карлссон, пресс-секретарь Дадгостар.

Когда произошел инцидент политик находилась у себя в квартире в Стокгольме. Прибывшие полицейские выпроводили неизвестную женщину из подъезда. По данным правоохранителей, женщина не совершила никаких правонарушений, а причинение неудобств Дадгостар со стороны пьяной женщины не было вызвано политическими мотивами.

В спецслужбе SÄPO, на которую помимо прочего возложена обязанность охранять лидеров парламентских партий, также отказались комментировать произошедшее, не желая раскрывать протоколы безопасности.