Астрахань, , 11:22 — REGNUM В Астраханской области 3 декабря подтверждено 245 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Тест на коронавирус Mzso.info

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 74 тыс. 968 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 974 человека.

За весь период 2206 человек скончались. Пять новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.