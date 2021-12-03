Кемерово, 3 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Спасатели подняли из кемеровской шахты «Листвяжная» ещё 12 тел погибших — 11 шахтеров и одного горноспасателя. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

DariuszSankowski Шахта

Отметим, что на сегодня, 3 декабря, запланировано проветривание аварийных тоннелей шахты.

По данным на 12:00 сегодня, 3 декабря, в стационарах Кузбасса находились 16 пострадавших: один — в состоянии средней степени тяжести, 15 — в удовлетворительном. 83 человека сейчас на амбулаторном лечении.