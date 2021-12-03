Джакарта, , 11:21 — REGNUM Индонезия получила более 20 миллионов доз вакцины против коронавируса в течение четырех дней, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Индонезию доставили 11,6 млн доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac, 9 114 040 доз вакцины AstraZeneca и 191 880 доз вакцины Pfizer.

На сегодняшний день в Индонезии насчитывается более 380 млн доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо предупредил о распространении штамма «Омикрон», который уже был обнаружен в Сингапуре и Малайзии.

Подробнее в материале: Президент Индонезии предупредил о распространении штамма «Омикрон»