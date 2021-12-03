Стокгольм, , 11:24 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и актер Феликс Хернгрен стали гостями последнего выпуска популярного шведско-норвежского ток-шоу «Скавлан». Во время разговора Хернгрен допустил грубость в отношении Андерссон, попросив ее «заткнуться». Впоследствии актер был вынужден объясняться в письме в редакцию газеты Aftonbladet, которая опубликовала соответствующую статью 2 декабря.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

В прямом эфире Хернгрен начал рассказывать о рождении своих детей, и затем повернулся к Магдалене Андерссон, показав на нее пальцем.

«А ты была на чужих родах?», — спросил актер.

«Нет», — ответила Андерссон.

«Могу сказать, что там все по серьезке!», — продолжил Хернгрен.

«Ммм, понимаю», — отреагировала улыбающаяся Андерссон.

«Так, ну-ка заткнись!» — внезапно произнес Хернгрен.

В письме в редакцию Aftonbladet актер объяснил, что разговор носил непринужденный характер на развлекательном ток-шоу, поэтому его слова были шуткой с его стороны.