Стокгольм, 3 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу Статистического бюро Швеции (SCB), если бы парламентские выборы в Швеции состоялись бы сегодня, то партия «Либералов» покинула бы риксдаг, набрав 2,5%. Однако в интервью новостному агентству TT лидер фракции «Шведских демократов» Тобиас Бильстрём отметил, что результаты опроса стоит делить на два.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Интересно провести параллель с ситуацией весной 2018 года, когда очень многие социологи предсказывали, что Христианские демократы покинут риксдаг. Как мы все знаем, это результаты выборов показали совершенно обратное. Так что мы воспринимаем все это с большой долей скепсиса», — объяснил Бильстрём.

Однако в своем аккаунте в Twitter партия позитивно прокомментировала снижение рейтинга «Центристов», которые с 9,5% опустились до 8,4%, что является единственным статистически значимым изменением последнего опроса SCB.

Напомним, что опрос также показал, что партия «Зеленых» рискует покинуть риксдаг, набрав 3,9% голосов.