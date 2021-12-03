Саратов, , 11:19 — REGNUM В Саратовской области за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 22 человека. С начала пандемии жертвой инфекции стал 4681 человек, сообщает 3 декабря региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 10 мужчин и 12 женщин в возрасте от 50 до 88 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтвердили 122 013 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 105 007 человек.

Читайте также: В Саратовской области снижается число новых случаев заражения коронавирусом

Читайте также: В России от COVID-19 умерли за сутки 1217 человек