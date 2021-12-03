Москва, 3 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Западные политики и руководители силовых структур поспешили радоваться уничтожению КГБ СССР тридцать лет назад. Они просчитались, полагая, что Россия потеряла сильные спецслужбы, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в опубликованном 3 декабря интервью РИА Новости.

Памятник Ф. Э. Дзержинскому на Лубянской площади в Москве

Он напомнил, что Комитет государственной безопасности СССР был упразднён 3 декабря 1991 года указом президента Михаила Горбачёва. На базе комитета были созданы Межреспубликанская служба безопасности и Центральная служба разведки СССР. Многие опытные сотрудники ушли, оставшиеся делали всё возможное для защиты государства.

По словам Михайлова, тогда западные страны не скрывали своего торжества над российскими «органами». Так, США прекратили финансировать многих агентов влияния в РФ, а бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс в 1992 году прошел по Красной площади, заявив, что это его личный парад победы над Россией в холодной войне.

Теперь, 30 лет спустя, можно сказать, что Россия не только восстановила свои органы безопасности, но и укрепила их и технически, и кадрово. Западные страны сильно просчитались.

«Мы являемся страной, если выражаться медицинскими терминами, с повышенной способностью к регенерации. Казавшиеся отмершими «мускулы» оживают и набирают еще большую силу, позволяя решать любую задачу», — добавил Михайлов.

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В 1992 году было образовано министерство безопасности России, в 1993 году его преобразовали в Федеральную службу контрразведки, а в 1995 году — в Федеральную службу безопасности. Однако восстанавливать работу было очень сложно, зачастую почти с нуля, отметил отставной генерал.

По словам Михайлова, благодаря президенту Владимиру Путину в руководстве органов госбезопасности не было кадровой чехарды. За более чем двадцать лет ФСБ руководили двое — Николай Патрушев и Александр Бортников.

Михайлов констатировал, что теперь на Западе прекрасно понимают: в итоге всё вышло не так, как им виделось в 1991 году.

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