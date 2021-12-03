Стокгольм, , 11:23 — REGNUM 2 декабря в газете Dagens Nyheter вышла статья за подписью лидеров партии «Зеленых» Пера Болунда и Мэрты Стеневи, которые утверждают, что заручились парламентской поддержкой большинства в риксдаге для недопущения снижения налога на бензин.

Пер Болунд и Мэрта Стеневи Mp.se

В статье отмечалось, что «Зеленые» надеются на поддержку «Центристов» и «Либералов». Политики написали, что снизить цену выбросов в атмосферу во время климатического кризиса невозможно, и поэтому планируют заблокировать снижение налога на ископаемое топливо.

Однако каким образом партии удастся заблокировать снижение налога на бензин, пока неясно.

Напомним, что принятый ранее законопроект оппозиции по бюджету Швеции на 2022 год предусматривает данную меру. Более того он прошел как раз благодаря позиции «Центристов», которые голосовали за свой собственный теневой бюджет, тем самым позволить пройти совместному законопроекту «Умеренных», «Шведских демократов» и «Христианских демократов».