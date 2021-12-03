Волжский, Волгоградская область, , 11:17 — REGNUM Видеозапись погони в Волжском сотрудников полиции за 16-летним подростком, находившимся за рулем полностью тонированного автомобиля, обнародовало 3 декабря Главное управление МВД по Волгоградской области.

Задержание Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

На запечатлённых кадрах видно, как полицейские преследуют не остановившийся по их требованию автомобиль, а одна из сотрудниц в ходе погони делает несколько выстрелов в воздух, а затем по колесам автомашины.

При этом отмечается, что нарушитель продолжал ехать даже со спущенными после выстрелов шинами и сбил полицейского, однако затем столкнулся со служебной машиной. После этого он пытался сбежать, но был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что табельное оружие для задержания водителя, нарушавшего правила дорожного движения, применили сотрудники полиции в городе Волжский Волгоградской области.