Триполи, 3 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Суд города Себха удовлетворил апелляцию Сейф аль-Ислама Каддафи на участие в президентских выборах в Ливии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

Как сообщает близкий к правительству страны телеканал February channel, по всей стране проходят стихийные митинги и выступления сторонников Каддафи, отмечающих возвращение своего кандидата в выборную гонку. Адвокат Саифа аль-Ислама Каддафи, Халед аль-Зайди, подтвердил СМИ, что суд принял апелляцию в день её подачи, несмотря на активные попытки противодействия со стороны ряда местных политических сил и вооружённых групп.

По информации телеканала, избирком Ливии будет и далее пытаться запретить Каддафи участие в выборах на основании того, что он находится в международном розыске.