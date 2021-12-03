Улан-Удэ, , 11:16 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отмечается, большинство скончавшихся были старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2213 человек.

В ковидных стационарах республики в настоящее время лечатся 1218 пациентов, состояние 927 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 123 тяжёлых больных находятся реанимации, 64 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 3278 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1524 койки: занято — 1218, свободно — 306 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,9%», — отметили в оперштабе.

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