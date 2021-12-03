Грозный, 3 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Чечне состоялся суд над пятерыми жителями республики, подозреваемыми в участии в террористической деятельности. Их признали виновными в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании и отправили в колонию строгого режима на срок от семи до четырех лет, сообщили 3 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено в ходе следствия и доказано в суде, один из фигурантов уголовного дела, 22-летний местный житель, в 2019 году находился за границей, где встретил своего соотечественника. Тот предложил ему стать участником НВФ и, вернувшись в Чечню, набирать в организацию новых членов.

По прибытии на родину, молодой человек успел склонить к преступной деятельности четверых своих знакомых и родственников. На своих встречах они обсуждали возможность совершения преступлений против сотрудников правоохранительных органов.

Однако факт преступной деятельности стал известен сотрудникам правоохраны. За приготовление к совершению террористических преступлений организатор ячейки получил семь лет колонии строгого режима, его подельники — по четыре.