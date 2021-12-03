Краснодар, , 11:15 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 812 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 104 детей, сообщили 3 декабря в региональном оперативном штабе. Накануне, 2 декабря, было выявлено 917 новых ковид-пациентов.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По суточному числу новых заболевших лидирует Краснодар (322 человека), на втором месте Новороссийск (69 новых пациентов), на третьем — Сочи (40 заболевших).

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 101 185 случаев COVID-19, выздоровели из этого числа 76 114 человек. Число умерших после коронавируса достигло 9−30 человек, в том числе за сутки скончались 40 пациентов.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 107 жителей, ещё шесть на ЭКМО. Всего в коронавирусных стационарах остаются 5 333 человека.