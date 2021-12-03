Уппсала, Швеция, , 11:22 — REGNUM В лене Уппсала (центральная часть Швеции) каждую неделю раздается чуть более 6 000 тестов на COVID-19, которые можно сдать дома самостоятельно. Однако только около 60% этих тестов затем возвращаются для тестирования в лаборатории. В этой связи в региональной администрации начали подозревать, что таким образом граждане просто запасаются тестами, держа их у себя дома. Об этом 2 декабря сообщил телеканал SVT.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Похоже, что народ вместо туалетной бумаги теперь запасается домашними тестами. Я понимаю, что это заманчиво, но на данный момент это означает, что тестирование потенциальных случаев заболевания COVID-19, не проводится в должный момент», — заявил в интервью SVT Матс Мартинелл, ответственный в лене Уппсала за взятие проб и отслеживание инфекционных заболеваний.

Отмечается, что в последнее время распространение коронавируса в Уппсале увеличилось. Однако боксы для сбора тестов по-прежнему пусты.