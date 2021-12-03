Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Ростовские власти ищут желающих организовать забег в первый день 2022 года. Акция «Побегай 1 января» оценена в 300 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный забег в Парке Горького

Подрядчик должен установить стартовую и финишную зоны, сцену у главного входа в парк имени Горького, организовать места регистрации и выдачи стартовых номеров. Забег состоится с 10:00 до 13:00.

Стоит отметить, что акция «Begin. Побегай 1 января» в 2019 году была проведена за 200 тыс. рублей, забег 1 января 2020 года был оценён в 250 тыс. рублей. Из-за пандемии 1 января 2021 года акция не проводилась.